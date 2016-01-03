Боевики ИГИЛ напали на бывшую военную базу США в Ираке, 15 погибших

В атаке на базу принимали участие пять террористов-смертников, передает Reuters со ссылкой на источники безопасности Ирака.

Отмечается, что два боевика взорвали себя в автомобилях у западных ворот "Камп Шпайхер", бывшей базы США.

Трое других подорвали себя на территории базы, где проходят подготовку иракские полицейские.

Стало известно, что ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

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