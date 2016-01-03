В Дании задержали российский сухогруз с пьяным экипажем - СМИ

Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает FlashNord со ссылкой на источник в международной транспортно-экспедиторской компании "Транс-НАО", которой принадлежит судно.

"По предварительным данным, 1 января около 10.15 по местному времени (11.15 по Киеву) полиция потребовала от экипажа "Ивана Боброва" встать на якорь в порту Эльсинор. В настоящее время судно находится в порту", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, причиной задержания экипажа и корабля стало "опасное маневрирование из-за того, что капитан и экипаж в количестве девяти человек были пьяны".

"Капитан, его помощник и старший механик в настоящее время задержаны. Не исключено, что им будет предъявлено обвинение в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения", — отметил источник.

В настоящее время представители компании-судовладельца прибыли в Эльсинор для оказания юридической помощи задержанным морякам.

Сухогруз "Иван Бобров" (порт приписки — Архангельск) направлялся из британского порта Ипсуич в Ригу.