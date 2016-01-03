В Белом доме очертили сроки принятия решения о визите Обамы на Кубу

Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Америки Бен Родс, передает Reuters.

Он отметил, что Вашингтон хотел бы увидеть на Кубе изменения в лучшую сторону в области прав человека, а также чтобы частным компаниям разрешили работать в этой стране.

"Кубе также необходимо предоставить своим гражданам больший доступ к информации и интернету", - подчеркнул Родс.

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