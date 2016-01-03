В Белом доме очертили сроки принятия решения о визите Обамы на Кубу
03:50, 03 января 2016Мир
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Белый дом примет решение о поездке президента США Барака Обамы на Кубу в ближайшие пару месяцев.
REUTERS
Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Америки Бен Родс, передает Reuters.
Он отметил, что Вашингтон хотел бы увидеть на Кубе изменения в лучшую сторону в области прав человека, а также чтобы частным компаниям разрешили работать в этой стране.
"Кубе также необходимо предоставить своим гражданам больший доступ к информации и интернету", - подчеркнул Родс.
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