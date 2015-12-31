ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел туристов в Дагестане

О том, что ответственность за стрельбу в Дербенте взяла на себя так называемая кавказская провинция террористической организации «Исламское государство», сообщает РБК со ссылкой на организацию SITE, которая ведет мониторинг активности исламистов в интернете.

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"Воины халифата смогли атаковать группу российских офицеров в Дербенте на юге Дагестана, убив одного из офицеров и ранив остальных", — цитирует SITE обращение «Исламского государства». Организация отмечает, что сообщения появилось спустя несколько часов после стрельбы в Дербенте.

Напомним, неизвестные обстреляли группу людей на смотровой площадке крепости Нарын-Кала в дагестанском Дербенте.