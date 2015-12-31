В Калифорнии обвинили в терроризме соседа пары, которая расстреляла 14 человек

Бывшему соседу "калифорнийских стрелков", которые расстреляли 14 человек, предъявили обвинения в терроризме. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТСН.uа.

Читайте также"Калифорнийских стрелков" подозревают в подготовке нескольких терактов в США - СМИ

Энрике Маркесу, приятель Саида Фарука, который устроил стрельбу в калифорнийском Сан-Бернардино, предъявлено обвинение в заговоре с целью предоставления материальной поддержки террористам.

По информации издания, обвинение касается терактов в 2011 и 2012 годах, Маркес и Фарук планировали, но не осуществили, и даче ложных показаний федеральным властям. Также он обвиняется в фиктивном браке с одной из неблизких членов семьи Фарука.

Ранее стало известно, что именно Маркес приобрел две штурмовые винтовки в 2011-2012 годах. Эти винтовки Фарук и его жена Ташфин Малик использовали 2 декабря, застрелив 14 человек в городке Сан-Бернардино.

Напомним, что стрельба в заведении для людей с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла 2 декабря около 11:00. Преступники открыли огонь в конференц-зале во время вечеринки госслужащих округа. По последним данным, жертвами стали 14 человек. Еще 17 получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.