Более полмиллиона мигрантов прибыли к границам ЕС в этом году
Более 500 000 мигрантов были обнаружены на внешних границах ЕС за первые восемь месяцев этого года.
Об этом сообщает агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex.
«В августе 156 тысяч мигрантов пересекли границы ЕС, это рекордное значение пятый месяц подряд», - говорится в сообщении.
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Для сравнения, в 2014 году было всего 280 000 обнаружений мигрантов на границах ЕС.
Как сообщал УНИАН, в ходе внеочередной встречи в Брюсселе главы МВД стран ЕС достигли принципиальной договоренности о распределении 160 тысяч беженцев.
9 сентября Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о планах увеличить количество квот относительно беженцев, которых должны будут распределить между собой 28 стран ЕС, с 40 до 160 тысяч человек. Соответствующее предложение обсуждалось в ходе экстренного саммита по мигрантам в Брюсселе.
В то же время в ООН считают, что в ближайшие два года Европу ожидает наплыв 850 тысяч мигрантов. При этом такие оценки являются заниженными.
Против плана ЕС по квотам на мигрантов выступила "Вышеградская четверка" (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), которая считает, что этот механизм распределения ситуацию не решит.