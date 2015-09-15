Более полмиллиона мигрантов прибыли к границам ЕС в этом году

Об этом сообщает агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex.

«В августе 156 тысяч мигрантов пересекли границы ЕС, это рекордное значение пятый месяц подряд», - говорится в сообщении.

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Для сравнения, в 2014 году было всего 280 000 обнаружений мигрантов на границах ЕС.

Как сообщал УНИАН, в ходе внеочередной встречи в Брюсселе главы МВД стран ЕС достигли принципиальной договоренности о распределении 160 тысяч беженцев.

9 сентября Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о планах увеличить количество квот относительно беженцев, которых должны будут распределить между собой 28 стран ЕС, с 40 до 160 тысяч человек. Соответствующее предложение обсуждалось в ходе экстренного саммита по мигрантам в Брюсселе.

В то же время в ООН считают, что в ближайшие два года Европу ожидает наплыв 850 тысяч мигрантов. При этом такие оценки являются заниженными.

Против плана ЕС по квотам на мигрантов выступила "Вышеградская четверка" (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), которая считает, что этот механизм распределения ситуацию не решит.