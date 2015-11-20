В Анкаре предотвратили теракт: полиция изъяла у боевика 100 килограмм взрывчатки

Сотрудники Управления безопасности Анкары обнаружили и изъяли около 100 килограмм нитрометана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk, это вещество может использоваться в качестве взрывчатки и, по данным полиции, принадлежит экстремистам из Рабочей партии Курдистана (РПК).

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Нитрометан был закачан в баллоны и закопан на территории уезда Полатлы в 80 км к западу от Анкары. Ранее власти получили информацию о том, что члены РПК закопали в этом районе некоторое количество взрывчатки. Обнаружить место закладки удалось после долгой слежки за одним из членов партии Исмаилом К. Он попытался выкопать баллоны с нитрометаном. Экстремист арестован и доставлен в тюрьму.

10 октября в Анкаре произошел крупнейший за всю историю Турции теракт. Два террориста-смертника, связанных с группировкой "Исламское государство", подорвали себя в толпе митингующих возле железнодорожного вокзала. Погибли более 100 человек, пострадали около 300.