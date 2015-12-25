Около двух тысяч боевиков ИГИЛ покинут пригород столицы Сирии - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Около 2 тыс. боевиков эвакуируют по соглашению с сирийскими властями с целью восстановления контроля над стратегически важным районом, который находится в 4 км к югу от центра сирийской столицы.

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Вместе с тем Reuters сообщает о гибели лидера радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» Захрана Аллюша и еще нескольких полевых командиров боевиков в результате авиаудара по позициям террористов под Дамаском.