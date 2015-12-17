В этом году Францию покинуло рекордное количество лиц еврейского происхождения

Однако эти цифры меньше прогнозируемых после атаки на кошерный супермаркет в Париже в январе 2015 года 15 тыс. репатриантов, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Во Франции проживает полумиллионная еврейская община - третья по величине в мире после Израиля и США. Среди причин миграции израильское издание Haaretz называет экономический кризис и рост уровня антисемитизма во Франции. В 2014 году из страны уже выехало в Израиль 7 тыс. евреев. Таким образом, Франция во второй раз подряд стала основной страной происхождения репатриации в Израиль.

На втором месте - Украина, репатриация из которой за последний год выросла почти на 50% до около 6900 человек. По словам министра репатриации и абсорбции Израиля, уроженца Харькова Зеэва Элькина, "2015 год станет рекордным по числу репатриантов за последнее десятилетие". Как сообщает сайт министерства, Зеэв Элькин ожидает, что к концу 2015 года количество новых репатриантов составит 30-35 тыс.