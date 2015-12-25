Reuters: В ИГ разрешили использовать органы "отступников"

В «Фетве №68» богословов ИГ говорится, что не существует препятствий для изъятия органов у «отступников» для спасения жизни мусульманина, даже если операция станет смертельной для жертвы.

При этом критерии попадания в категорию «отступников» в документе не уточняются; боевики ИГ убивали и брали в плен как христиан и шиитов, так и суннитов, оказывавших им сопротивление, пишет Дождь.

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Агентство отмечает, что документ не свидетельствует о том, что боевики ИГ действительно занимаются изъятием органов или их торговлей, однако ранее власти Ирака уже выдвигали соответствующие обвинения.