Боевики ИГИЛ убили 9 школьниц в Сирии

"Террористы из минометов обстреляли школу в квартале Храбиш. Обстрел был сегодня утром, погибли девять детей", — сообщает РИА Новости со ссылкой на проинформированный источник.

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В свою очередь, сирийское национальное агентство со ссылкой на собственный источник в МВД сообщает, что снаряды упали на центральной площадке школы для девочек. Источник подтвердил сведения о гибели девяти школьников и ранении 15.