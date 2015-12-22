Боевики ИГИЛ убили 9 школьниц в Сирии
14:58, 22 декабря 2015Мир
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Террористы из группировки "Исламское государство" обстреляли из минометов школу в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.
REUTERS
"Террористы из минометов обстреляли школу в квартале Храбиш. Обстрел был сегодня утром, погибли девять детей", — сообщает РИА Новости со ссылкой на проинформированный источник.
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В свою очередь, сирийское национальное агентство со ссылкой на собственный источник в МВД сообщает, что снаряды упали на центральной площадке школы для девочек. Источник подтвердил сведения о гибели девяти школьников и ранении 15.
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