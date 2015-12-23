В Нидерландах полиция нашла среди ананасового сока более тонны кокаина
Оценочная стоимость партии составляет около 25-30 миллионов евро.
В нидерландском городе Раамсдонксвеер во время обыска на складе полиция конфисковала более тонны наркотического вещества, спрятанного в ящиках из-под ананасового сока.
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Об этом со ссылкой на пресс-службу местной полиции сообщает "Европейская правда".
Во время обыска на складе в большинстве контейнеров были пакеты с ананасовым соком, однако два внешне отличались от остальных. Именно в них полиция нашла 1100 кг наркотического вещества, которое, по мнению правоохранительных органов, может быть кокаином.
В связи с хранением наркотиков арестовали 4 мужчин в возрасте от 22 до 28 лет. В следующее воскресенье они предстанут перед судом в Роттердаме.
В правоохранительных органах считают, что оценочная стоимость наркотиков составляет от 25 до 30 млн евро.