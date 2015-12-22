ООН: Более 300 тысяч детей в Йемене страдают от истощения

Всего, по ее словам, около 7,6 миллиона человек в стране для выживания крайне нуждаются в продовольственной помощи.

Около 8 миллионов человек сегодня не имеют постоянного и безопасного доступа к питьевой воде, передает РИА Новости.

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"По меньшей мере 2 миллиона человек недоедают, включая 320 тысяч детей, которые страдают от истощения", — сказала Канг на заседании СБ ООН по Йемену.

По ее словам, на данный момент конфликтом охвачены 20 из 22 провинций в стране. "По меньшей мере 1,8 миллиона детей были вынуждены бросить обучение, при этом еще 1,6 миллиона детей к тому моменту не посещали школы еще до начала кризиса", — отметила Канг.

По ее словам, 2,5 миллиона человек в Йемене являются внутренними переселенцами. Наибольшее количество — около 400 тысяч — принимает провинция Таиз. Следом идут северные провинции Амран и Хадджа. Еще около 170 тысяч йеменцев бежали в соседние страны.

По данным агентств ООН, с момента эскалации ситуации в стране с марта нынешнего года в период до середины ноября в Йемене погибли 5 тысяч 878 человек и 27 тысяч 867 человек были ранены.