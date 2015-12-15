Die Welt: настоящие риски миграционного кризиса

В статье Даниэля Экерта и Штефана Мааса под названием "Настоящие риски миграционного кризиса", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что приток миллионов беженцев изменит Европу – таким образом, о котором пока еще никто не думал. О возможных драматических последствиях предупреждает исследовательский институт Control Risks, который анализирует опасности для мировой экономики: Не сам по себе миграционный кризис представляет угрозу для континента, а популистская реакция на него.

По оценкам Control Risks, возврат националистических движений представляет серьезную угрозу для процветания Европы. Если популисты и дальше будут становиться сильнее, это может подорвать и без того пострадавшую европейскую экономику, - предупреждают исследователи. Кроме того, в связи с отсутствием сотрудничества на карту поставлена безопасность граждан.

Если миграционный кризис в следующем году не будет решен совместными усилиями, то потенциальный экономический и политический ущерб для ЕС может быть огромным. В опубликованном докладе Control Risks "Карта рисков 2016" аналитики относят распад ЕС к крупнейшим мировым экономическим рискам 2016 года.

Последствия медленного развала Европы националистическими силами могут быть более серьезными, чем выход Британии. При этом, сам по себе "брексит", то есть выход из Европейского Союза Великобритании, по оценкам фонда Bertelsmann, может означать потерю благосостояния в 313 млрд евро.

Рост национализма угрожает нашей экономической структуре

Потеря благосостояния грозит, прежде всего, ограничением свободного товарооборота. "Само по себе большое количество беженцев не сможет дестабилизировать ЕС", - говорится в анализе Control Risks. Но в худшем случае, национальные государства могут закрыть свои границы, предупреждают они. Таким образом, экономика континента будет фрагментирована, так как было до создания внутреннего рынка.

"Угроза экономике Европы возникает тогда, когда смешивают темы беженцев и терроризма", - говорится в исследовании, проведенном институтом. Если сегодняшняя острая дискуссия будет продолжаться, то увеличится и давление, что может привести к отказу от Шенгенского соглашения и запрету свободного передвижения людей, а также товаров. "Некоторые страны могут выбрать другой путь и ввести пограничный контроль".

Для европейской экономики с ее трансграничными цепочками создания стоимости и оптимальным временным режимом производства – это гораздо больший риск, чем выход одного или нескольких государств-членов.

Но угроза выходит за рамки экономики. Сотрудничество между государствами-членами ЕС также необходимо для обеспечения безопасности граждан, - убеждены аналитики рисков. Рост национализма в ЕС не только препятствует скоординированному подходу к кризису с беженцами, но и ослабляет оборону перед лицом растущей угрозы терроризма.

Другие факторы риска в 2016 году: новый конфликт Востока и Запада, снижение цен на сырье и возможная экспансия ИГ. Угрозу представляет также резкое снижение показателей роста Китая, которые сейчас близки к шести процентам, и растущая угроза кибератак.

Кроме того, безопасность компаний и их сотрудников во многих странах Африки и Ближнего Востока под огромной угрозой: нападения, похищения и террористические акты стали обычным делом. Силы безопасности и военно-морские силы до сих пор не взяли под контроль проблему пиратства, что можно увидеть на карте рисков безопасности в мире.

Очаг эскалации в Сирии

Что касается ИГ, то они продемонстрировали, что могут ударить не только на своей территории, но и далеко за ее пределами. Но, по оценкам аналитиков Control Risks, цель джихадистов заключается в расширении своих позиций в Сирии и на северо-западе Ирака, а также в установлении своей версии халифата на Ближнем Востоке.

Тем не менее, гражданская война в Сирии таит в себе и другие риски. Из-за участия России в конфликте возможна новая эскалация. Москва захочет существенно влиять на исход событий. "Важную роль также сыграет реакция Саудовской Аравии и Ирана, в сочетании с их борьбой за гегемонию на Ближнем Востоке", - предупреждают аналитики.

Для предприятий растут риски кибератак: Кроме скомпрометированного оборудования и преступных атак, аналитики также обеспокоены растущим числом стран, которые занимаются компьютерным шпионажем. "Увеличится количество кибератак", - говорится в прогнозе на 2016 год. Для предприятий это означает повышение бизнес-рисков.

Все это усугубляет и без того напряженную ситуацию в пострадавшей мировой экономике. Неопределенность исходит, прежде всего, от Китая, второй по величине экономики в мире. "Неясно, насколько хорошо Народной Республике удается приспособиться к новой эре шестипроцентного роста", - пишут эксперты Control Risks.

Разрушительные силы для экономики и политики

Тем не менее, у Китая даже после трех десятилетий "головокружительного роста" все еще есть потенциал роста. Сейчас Китай можно сравнить с Японией в шестидесятых годах 20-го века, поскольку 90-х он еще не достиг. Тем не менее, компании будут обдумывать свою деятельность в Китае более тщательно, чем в прошлые годы. "Для того, чтобы преуспеть в бизнесе, нужно быть готовым к неожиданностям", - говорит Михаэль Мюллер, директор Control Risks в Германии.

"Было бы слишком просто сказать, что мир никогда не знал такой неопределенности, беспокойства и рисков. Компании и инвесторы не должны забывать, что, несмотря на все риски, которые готовит 2016 год, мир всегда был непредсказуем". 2016 год не будет исключением, поэтому нужно учитывать все шансы.

Ричард Феннинг, генеральный директор Control Risks, предсказывает сложное время для бизнеса и политики в предстоящем году. "В обоих мирах разрушительные силы поставят под сомнение существующий порядок". Феннинг говорит о новой конкуренции от интернет-индустрии, которая может поставить под сомнение существование целых отраслей, а также о дестабилизирующей политике Владимира Путина в восточной Украине и в Сирии.