В России любителей подземелий будут садить в тюрьму и штрафовать на полмиллиона рублей

Как следует из текста законопроекта, подготовленного к третьему чтению, за «неоднократное самовольное проникновение в подземные или подводные сооружения объектов, охраняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации», предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет, пишет Слон.

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Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в сумме до 700 тысяч рублей или лишением свободы сроком до четырех лет.

Действующее законодательство предусматривает для диггеров административное наказание в виде штрафа от 300 до 500 рублей.

На заседании 22 декабря депутаты Госдумы окончательно одобрили проект закона об ужесточении административного наказания.

За проникновение на охраняемые подземные и подводные объекты в КоАП после вступления законопроекта в силу будет предусмотрен штраф в размере от ста до 200 тысяч рублей. Изначально верхняя граница штрафа составляла 300 тысяч рублей, ко второму чтении она была снижена на сто тысяч.

Штрафы за проникновение на территорию, которая не относится к подземным или подводным объектам, по новому закону составят от трех до пяти тысяч рублей.

Как сообщал УНИАН, Госдума разрешила ФСБ стрелять по женщинам и детям.