Каталонские сепаратисты формируют свое местное правительство - Reuters

Орган исполнительной власти будет придерживаться курса на обретение испанским регионом независимости, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В него войдут делегаты крайне левой партии «Кандидаты народного единства» (CUP), а также представители блока «Вместе за [независимость]», в который входят партии: «Демократическая конвергенция Каталонии» (CDC), возглавляемая президентом Каталонии Артуром Масом, «Левые республиканцы Каталонии» (ERC), «Левое движение» (MES) и «Демократы Каталонии» (DC).

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Обе политические организации согласовали план экономического развития, а также фигуру главы правительства — им станет Артур Мас.