СМИ: Германия активизировала высылку мигрантов

Больше всего мигрантов депортируют из Баварии, сообщает ZN.UA со ссылкой на Der Spiegel. Немецкое издание проанализировало показатели, начиная с апреля, когда со страны были высланы 4508 человек, в конце июня было – 8178, в конце августа - 11,522.

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Так, самый большой рост этого показателя зафиксирован в Баварии. Так, с начала января до конца ноября количество депортаций из Баварии выросло втрое. Было депортировано около 3600 мигрантов, а в прошлом году показатель для этой части Германии составил чуть больше тысячи. С января из Гессена было депортировано 2300 - вдвое больше, чем год назад.

Напомним, по итогам этого года в Германию ожидается прибытие до миллиона мигрантов. А согласно прогнозу Евросоюза, еще 3 млн прибудут в Европу к концу 2016 года.