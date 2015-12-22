СК РФ на "финальной стадии маразма" - Ходорковский о возобновлении обысков по "ЮКОСу"

Михаил Ходорковский заявил, что Следственный комитет РФ находится в "финальной стадии маразма". Его цитирует "Эхо Москвы".

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"Я считаю, что это достаточно весело, особенно с учетом того, что ни один из нынешних сотрудников и активистов "Открытой России" в "ЮКОСе" не работал. Некоторым из было вообще совсем мало лет. Маразм вступил в финальную стадию. Мы со всем этим знакомы по брежневским временам, я имею в виду старшее поколение. Ничего нового", - сказал Ходорковский.

"Все люди, которые сотрудничают с "Открытой Россией" прекрасно осознают и осознавали с самого начала, что такое давление не только возможно, но и неизбежно. Логика развития любого авторитарного режима, она, в общем, не давала оснований в этом усомниться. Поэтому как работали, так и будем работать". – добавил он.

В свою очередь руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков отметил, что срок давности по статьям дела, возбужденного в 2003 году, уже истек.

Отметим, обыски у сотрудников "Открытой России" (общественно-политического движения, созданного по инициативе Ходорковского. - УНИАН) были начаты утром 22 декабря. Официальный представитель СК Владимир Маркин подтвердил, что следственные действия проводятся по делу "ЮКОСа", возбужденному в 2003 году.