Парламент Греции поддержал признание государства Палестина
12:00, 22 декабря 2015Мир
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Сегодня греческий парламент проголосовал за признание государства Палестина.
REUTERS
Как сообщает Kathimerini, соответствующее решение было принято единогласно, передает "ЕвроПравда".
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Во время голосования за признание Палестины в зале парламента присутствовал президент автономии Махмуд Аббас.
В резолюции парламента указывается, что Греция поддерживает соответствующие решения ООН и Европарламента и выражает обеспокоенность в связи с событиями на Ближнем Востоке.
Напомним, в конце прошлого года признание государства Палестина поддержал Европейский парламент.
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