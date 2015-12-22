Парламент Греции поддержал признание государства Палестина

Как сообщает Kathimerini, соответствующее решение было принято единогласно, передает "ЕвроПравда".

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Во время голосования за признание Палестины в зале парламента присутствовал президент автономии Махмуд Аббас.

В резолюции парламента указывается, что Греция поддерживает соответствующие решения ООН и Европарламента и выражает обеспокоенность в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Напомним, в конце прошлого года признание государства Палестина поддержал Европейский парламент.