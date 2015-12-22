СМИ: спецслужбы Германии обнаружили новый след парижских террористов

10:28, 22 декабря 2015
Мир
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Спецслужбы Германии вышли на след, который имеет отношение к делу о терактах в Париже, произошедших в ночь на 14 ноября.

REUTERS

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на информацию газеты Bild, передает "ЕвроПравда". По информации издания, на территории Германии могут скрываться около 10 мигрантов с поддельными сирийскими паспортами.

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Как стало известно изданию, эти документы с большой вероятностью были подделаны в той же мастерской, что и документы двух террористов - членов "Исламского государства", которые совершили теракты в Париже.

Также известно, что за основу при изготовлении подделок, скорее все, брались ворованные паспорта, в которых все указания на личность настоящих владельцев документов заменялись на подставные.

Издание отмечает, по этим документам практически невозможно обнаружить лиц, которые въехали на территорию Германии.

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