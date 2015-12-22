СМИ: спецслужбы Германии обнаружили новый след парижских террористов

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на информацию газеты Bild, передает "ЕвроПравда". По информации издания, на территории Германии могут скрываться около 10 мигрантов с поддельными сирийскими паспортами.

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Как стало известно изданию, эти документы с большой вероятностью были подделаны в той же мастерской, что и документы двух террористов - членов "Исламского государства", которые совершили теракты в Париже.

Также известно, что за основу при изготовлении подделок, скорее все, брались ворованные паспорта, в которых все указания на личность настоящих владельцев документов заменялись на подставные.

Издание отмечает, по этим документам практически невозможно обнаружить лиц, которые въехали на территорию Германии.