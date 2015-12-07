Бельгия разыскивает 160 подозреваемых в причастности к парижским терактам

Об этом сообщил федеральный прокурор Эрик ван дер Сипт, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Soir. Международный ордер на арест упрощает экстрадиции беглеца, который находится за пределами страны на момент объявления его в розыск.

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Издание отмечает, что такое количество лиц, объявленных властями Бельгии в международный розыск, является рекордом для страны.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, которые унесли жизни 130 человек.

Как выяснило следствие, люди, причастные к организации терактов, проживали не только на территории Франции, но и в Бельгии.