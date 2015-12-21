Турция создает новое подразделение, которое будет отвечать за безопасность границ

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Ефкан Ала, пишет Европейская правда со ссылкой на Defense News.

По словам министра, новый блок будет называться "Профессиональное вооруженное подразделение по охране границы".

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Подразделение будет находиться под управлением и командованием гражданского ведомства, а не турецкого военного командования.

Министр отметил, что подразделение будет обеспечивать охрану наземного, воздушного пространства и прибрежной пограничной зоны.

"У нас есть команды береговой охраны, сухопутных войск и таможенной безопасности. Однако новое масштабное подразделение объединит все эти функции", - сказал министр, не уточняя при этом численность.