ИГИЛ вербует новичков среди преступников из Европы – WP

Перед европейскими властями встает очередной вызов: новыми сторонниками "Исламского государства" из Старого Света все чаще становятся бывшие уличные бандиты и заключенные.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Вместо того, чтобы оставить уголовное прошлое позади, они пользуются своими преступными "талантами", чтобы финансировать группировку. Многие из них грабили туристов и магазины, были мелкими преступниками, прежде чем отправиться воевать в Сирию и Ирак на стороне боевиков-джихадистов.

"Европейские тюрьмы были рассадниками исламских радикалов в течение многих лет, в частности, и тюрьмы Бельгии и Франции", - добавили авторы статьи.

Как заявляют чиновники и мусульманские лидеры, террористы вербуют в свои ряды намеренно молодых людей с криминальным прошлым, поскольку те испытывают злобу и отчуждение по отношению к обществу. Эта стратегия сильно отличает ИГ от той же "Аль-Каиды", которая предпочитает "выращивать" своих бойцов с молодых лет.

По информации газеты, один из организаторов кровавых терактов в Париже, Абдельхамид Абауд, был связан с радикальной группировкой грабителей во главе с так называемым "Санта Клаусом".