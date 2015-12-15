Арестован новый подозреваемый по делу о терактах в Париже
17:24, 15 декабря 2015Мир
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В рамках расследования парижских терактов в столице Франции полиция арестовала еще одного подозреваемого - 29-летнего мужчину.
REUTERS
Его имя пока не разглашается, передает Би-би-си. С момента нападений было проведено уже около 2700 полицейских рейдов, 360 человек были помещены под домашний арест.
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Еще два человека арестованы на севере Франции по подозрению в том, что они занимались поставками оружия. В настоящее время их допрашивают.
Серия взрывов и скоординированных нападений на мирных граждан произошла в Париже в ночь на 14 ноября. В результате погибли по меньшей мере 129 человек, еще более 300 получили ранения.
Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".
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