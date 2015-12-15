Арестован новый подозреваемый по делу о терактах в Париже

Его имя пока не разглашается, передает Би-би-си. С момента нападений было проведено уже около 2700 полицейских рейдов, 360 человек были помещены под домашний арест.

Читайте такжеБельгия разыскивает 160 подозреваемых в причастности к парижским терактам

Еще два человека арестованы на севере Франции по подозрению в том, что они занимались поставками оружия. В настоящее время их допрашивают.

Серия взрывов и скоординированных нападений на мирных граждан произошла в Париже в ночь на 14 ноября. В результате погибли по меньшей мере 129 человек, еще более 300 получили ранения.

Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".