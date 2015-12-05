Страны ЕС договорились продлить контроль на внутренних границах

На фоне миграционного кризиса в Европе государства Евросоюза собираются вернуть контроль на внутренних границах на более длительный срок, нежели разрешенные на данный момент полгода, сообщает Deutsche Welle.

Как заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министров внутренних дел стран ЕС и европейских дипломатов в Брюсселе.

По его словам, если работа по охране внешних границ Евросоюза будет недостаточно эффективной, каждый из его членов, по всей вероятности, должен получить возможность контролировать собственные границы более полугода. Изначально в ЕС обсуждалось предложение о возврате к повсеместному пограничному контролю на срок до двух лет.

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Страны ЕС обрушились в последнее время с критикой на Грецию, которую обвиняют в недостаточных мерах по проверке и регистрации беженцев, пересекающих греческо-турецкую границу. Афинам грозили исключением из Шенгенской зоны.

Вместе с тем Ассельборн отметил, что главы МИД не рассматривали какую-то конкретную страну в качестве виновника миграционного кризиса. Он подчеркнул, что "с правовой точки зрения исключение определенного государства из Шенгенской зоны невозможно".

Как сообщалось, страны Европы столкнулись с небывалым миграционным кризисом. В этом году в Европу нелегально прибыли около 1,5 млн человек.