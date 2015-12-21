Проправительственная партия Испании победила на всеобщих выборах

По данным подсчета почти всех голосов избирателей, Народная партия премьера набирает 28,7%, социалисты 22%, передает радио "Свобода".

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Кроме того, партия "Подемос", которая выступает против жестких экономических мер и коррупции получила 20,6%, а партия "Граждане" – 13,9%.

Явка на выборах в Испании составила около 72%.

Аналитики говорят, что партия во главе с Мариано Рахоем не сможет самостоятельно сформировать большинство, поэтому исход выборов может помешать реализации экономической программы реформ, которая помогла вытащить пятую по величине в Евросоюзе испанскую экономику из рецессии и уменьшить огромные показатели безработицы.