Судно со 118 пассажирами терпит бедствие у берегов Индонезии

22:23, 19 декабря 2015
Мир
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Спасатели пытаются добраться до пассажирского судна с более чем 100 людьми на борту, которое потеряло ход в условиях шторма у берегов Индонезии.

REUTERS

По данным властей острова Сулавеси, судно пострадало от высоких волн, его двигатель сломался. Изначально местные СМИ сообщили, что судно затонуло, но позже эти сообщения не подвердились, передает Би-би-си.

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Сообщается, что во время последнего контакта капитан терпящего бедствие судна говорил, что внутрь судна начинает попадать вода.

Судно со 118 пассажирами на борту покинуло город Колака на юго-востоке провинции Сулавеси утром в субботу по местному времени. Оно следовало в порт Сива на другом берегу залива Боне.

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