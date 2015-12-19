Судно со 118 пассажирами терпит бедствие у берегов Индонезии

По данным властей острова Сулавеси, судно пострадало от высоких волн, его двигатель сломался. Изначально местные СМИ сообщили, что судно затонуло, но позже эти сообщения не подвердились, передает Би-би-си.

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Сообщается, что во время последнего контакта капитан терпящего бедствие судна говорил, что внутрь судна начинает попадать вода.

Судно со 118 пассажирами на борту покинуло город Колака на юго-востоке провинции Сулавеси утром в субботу по местному времени. Оно следовало в порт Сива на другом берегу залива Боне.