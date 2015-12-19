В Пентагоне прокомментировали ошибочный авиаудар по иракским военным
17:05, 19 декабря 2015Мир
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Бомбардировщики ориентировались на переданную иракскими Силами безопасности информацию.
REUTERS
Гибель военных от американского авиаудара – ошибка, но в ней виновны две стороны. Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, передает Associated Press.
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Целью авиаудара, жертвами которого стали военные, были позиции ИГИЛ в подконтрольном террористам городе Эль-Фаллуджа. Но в Пентагоне подчеркнули, что бомбардировка проводилась по запросу и согласно данным, которые передали иракские подразделения, находившиеся рядом с городом.
Напомним, ранее стало известно, что вследствие ошибочного удара антиигиловской коалиции погибли 9 военных из Ирака.
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