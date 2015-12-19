Иран намерен перевезти обогащенный уран в Россию - ВВС

Иран намерен в ближайшие дни экспортировать большую часть производимого в стране обогащённого урана в Россию для того, чтобы добиться снятия международных санкций в соответствии с подписанными ранее соглашениями.

Об этом заявил руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает Русская служба Би-би-си.

Согласно заключенному в июне с мировыми державами соглашению, Иран обязан сократить запасы обогащенного урана в стране до примерно 300 кг.

"В следующие несколько дней около девяти тонн обогащенного урана будет экспортировано в Россию", - сообщил Салехи.

Этот примерно тот объем обогащенного урана, от которого Тегерану нужно избавиться, чтобы соответствовать условиям соглашения.

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Глава МАГАТЭ Юкио Амано, отвечающий за проверку исполнения Ираном условий соглашения, заявил, что снятие санкций возможно уже в январе, до начала выборов в Иране, намеченных на февраль.

Иран уже получил в обмен из России груз так называемого "желтого кека" – необогащенного уранового концентрата.