Керри надеется, что перемирие в Сирии объявят в январе

В Международной группе поддержки Сирии ожидают полного прекращения огня в Сирии в январе 2016 года. Об этом сообщил госсекретарь Джон Керри по итогам принятия СБ ООН сирийской резолюции.

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"В январе мы надеемся и ожидаем собраться за столом и приступить к имплементации полного прекращения огня (в Сирии)", - сказал Керри, передает "ТАСС".

Как сообщалось, в ночь на 19 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по мирному урегулированию конфликта в Сирии.