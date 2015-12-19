Керри надеется, что перемирие в Сирии объявят в январе
08:46, 19 декабря 2015Мир
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Госсекретарь США также рассчитывает, что в течение одного-двух месяцев будет принято решение о передаче власти правительству национального единства Сирии.
REUTERS
В Международной группе поддержки Сирии ожидают полного прекращения огня в Сирии в январе 2016 года. Об этом сообщил госсекретарь Джон Керри по итогам принятия СБ ООН сирийской резолюции.
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"В январе мы надеемся и ожидаем собраться за столом и приступить к имплементации полного прекращения огня (в Сирии)", - сказал Керри, передает "ТАСС".
Как сообщалось, в ночь на 19 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по мирному урегулированию конфликта в Сирии.
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