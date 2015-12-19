Обама: власти США просматривают записи в соцсетях, но не личную переписку граждан

Об этом заявил 18 декабря президент США Барак Обама, выступая по итогам года на пресс-конференции в Белом доме.

"Наши правоохранительные органы и разведывательные службы регулярно просматривают записи, которые оставляют пользователи социальных сетей", - сказал он, уточнив, что это делается и по отношению к иностранцам при решении вопроса о выдаче им виз на въезд в Соединенные Штаты. Однако, добавил Обама, "ни одно правительство в мире не в состоянии читать все сообщения в социальных сетях", и необходимо делать различие между этими записями и личной перепиской, которая охраняется законом.

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"Думаю, что мы установили правильный баланс" между защитой гражданских свобод и необходимостью следить за коммуникациями в целях выявления террористических угроз и обеспечения общественной безопасности, подчеркнул президент США. Он напомнил о том, что в уходящем году была проведена реформа системы сбора оперативных данных спецслужбами США с помощью электронных средств, которая установила жесткие ограничения на деятельность Агентства национальной безопасности (АНБ).

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Ранее УНИАН сообщал, что Агентство национальной безопасности США в воскресенье, 29 ноября, прекращает программу по сбору данных о телефонных разговорах американцев. В соответствии с законом, АНБ прекратит масштабную программу наблюдения в субботу в 23:59 EST (6:59 утра воскресенья по Киеву) и рассчитывает к тому времени задействовать новую, урезанную систему.