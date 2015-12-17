Грибаускайте высказалась против строительства "Северного потока-2"

Такое мнение высказала президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью радиостанции LRT, передает Росбалт.

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"Имеется обращение Литвы и еще шести государств в Европейскую комиссию с просьбой оценить, не противоречит ли данный газопровод Энергетическому союзу, так как мы приняли решение о создании такого союза, — не ущемляет ли он интересы Европейского союза — как в области честной конкуренции, так и в области прозрачности, солидарности, в соответствии с реформами третьего Энергетического пакета. Поэтому, полагаю, вопросов сейчас очень много, и очевидно, что пока на них не будет ответа, этот проект не должен продвигаться", — отметила Грибаускайте.