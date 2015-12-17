Путин: Россия готова отменить визовый режим с Грузией
Россия готова отменить визовый режим с Грузией. Об этом заявил в ходепресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин.
По словам президента, Москва настроена на восстановление отношений с Тбилиси. «Территориальная целостность Грузии — это дело Грузии, — заявил Путин. — Надо работать с Абхазией и Южной Осетией», пишет Медуза.
Путин отметил также, что не Россия была инициатором «деградации» отношений с Грузией. Ответственность за обострение 2008 года он возложил на «авантюрные решения» тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.
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Говоря о Саакашвили, Путин упомянул его назначение на пост главы одесской областной администрации, назвав это назначение «плевком в лицо украинскому народу».
Россия ввела визовый режим с Грузией в декабре 2000 года. В 2008 после признания независимости Абхазии и Южной Осетии дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны.