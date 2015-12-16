Правительство сегодня одобрит годовую программу сотрудничества Украины с НАТО - Яценюк

13:30, 16 декабря 2015
Политика
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Кабинет министров сегодня одобрит годовую программу сотрудничества Украины с НАТО.

нато / nato.int

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил на заседании Кабмина.

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"Сегодня правительство утверждает годовую программу сотрудничества между Украиной и НАТО и передает президенту на подпись", - сказал он.

Как сообщалось, во время визита в Украину президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает присутствие Украины на саммите НАТО в Варшаве.

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