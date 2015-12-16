Правительство сегодня одобрит годовую программу сотрудничества Украины с НАТО - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил на заседании Кабмина.

Читайте такжеМосква увидела в черногорском обществе "глубокий раскол" и призвала провести референдум по присоединению к НАТО

"Сегодня правительство утверждает годовую программу сотрудничества между Украиной и НАТО и передает президенту на подпись", - сказал он.

Как сообщалось, во время визита в Украину президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает присутствие Украины на саммите НАТО в Варшаве.