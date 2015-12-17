Индия может закупить у России сверхсовременные ракетные комплексы С-400 - СМИ

Об этом заявили информированные источники Hindustan Times, передает Lenta.ru.

Как утверждает издание, индийские военные проявляют заинтересованность в покупке пяти систем С-400. Первоначально в Дели хотели закупить до 12 систем, однако потом пришли к выводу, что и пяти вполне достаточно для прикрытия воздушных границ страны. Закупка может быть окончательно одобрена в четверг, 17 декабря, на заседании индийского Совета по оборонным закупкам под председательством главы военного ведомства страны Манохара Паррикара.

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Общая стоимость контракта, по сведениям источника газеты, составляет около 40 тысяч кроров (400 миллиардов рупий или около шести миллиардов долларов). В сделку включена поставка шести тысяч зенитных ракет.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Она способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.