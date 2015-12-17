В Германии создали новое антитеррористическое спецподразделение

Уже начали работу первые 50 сотрудников нового антитеррористического полицейского подразделения BFE+, которое базируется в федеральной земле Бранденбург. Главной его задачей станет поддержка групп спецназа GSG9 и отрядов полиции особого назначения в случае терактов, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Представляя новую полицейскую структуру, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер отметил, что в ее функции будет входить проведение масштабных и длительных разыскных мероприятий. "Это подразделение может защитить, это подразделение может разыскать и это подразделение может решительно действовать - тем самым оно поддержит GSC9 при освобождении заложников и в других трудных ситуациях", - сказал глава федеральной полиции Германии Дитер Романн.

Таким образом федеральное правительство реагирует на новую форму терактов, которая сочетает захват заложников с применением стрелкового оружия и взрывных устройств. В Германии сделали вывод из парижских атак террористов, подчеркнул Томас де Мезьер. Учитывая высокий уровень террористических угроз в стране в обозримом будущем, полиция должна быть готова противодействовать им, отметил министр.

Как сообщается, позже планируется постепенное увеличение сотрудников нового подразделения до 250 человек и расширение географии его базирования.