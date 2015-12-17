В Македонии отрицают изменение названия страны из-за требований Греции

Об этом он сказал в специальном заявлении, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на агентство Meta.

"Я никогда этого не говорил. И мы ответим The Guardian. Из текста очевидно, что такое заявление идет от журналиста, а не от моих слов", - сказал Груевский.

"Мы уже привыкли к такого рода провокациям", - добавил он.

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По словам главы македонского правительства, тема изменения названия его страны очень популярна, и ожидаемо, что у многих будут тенденциозные и ложные толкования.

Примечательно, что цитирование своих слов Груевский не отрицает - его опровержение касается исключительно редакционного текста и заголовка публикации в Guardian.

Как сообщило агентство Meta, The Guardian позже изменила первоначальный заголовок своей статьи "Македония готова изменить свое название и закончить 24-летний спор" на более умеренный "Премьер Македонии открыт к диалогу по изменению названия страны, чтобы закончить 24-летний спор с Грецией".

Напомним, вчера газета Guardian сообщила, что Македония выразила готовность обсуждать смену названия своей страны с Грецией.