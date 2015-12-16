Македония может изменить название страны из-за требований Греции

Об этом заявил премьер Македонии Никола Груевский, пишет Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

По его словам, у него есть желание возобновить диалог с Грецией, который потенциально может вылиться в изменение названия страны.

"Мы готовы к дискуссии, открыты к диалогу с ними и к нахождению решения", - сказал Груевский.

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Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций.

Из-за несогласия Греции с названием Македонии, страна не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.