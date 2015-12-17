Пожар в Доме культуры в Москве локализован
09:53, 17 декабря 2015Мир
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Пожар в здании Дома культуры в центре Москвы локализован.
Дом культуры принадлежит ГУВД / Twitter
Об сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя столичного главка МЧС.
По словам собеседника издания, пожар локализован в 09:44 (08:44 по Киеву).
Дом культуры принадлежит ГУВД.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы горит дом культуры. Огнем охвачены два этажа здания, есть угроза перехода пламени на крышу. По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.
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