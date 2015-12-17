Пожар в Доме культуры в Москве локализован

Об сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя столичного главка МЧС.

По словам собеседника издания, пожар локализован в 09:44 (08:44 по Киеву).

Дом культуры принадлежит ГУВД.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы горит дом культуры. Огнем охвачены два этажа здания, есть угроза перехода пламени на крышу. По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.