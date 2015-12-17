В центре Москвы горит культурный центр МВД

Информация о том, что в доме культуры МВД по адресу Новослободская, 47 произошло возгорание, поступила в МЧС в 5:49, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице, передает РБК.

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Сведений о пострадавших не поступало. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, в тушении пожара принимают участие 20 пожарных расчетов.

Как сообщал УНИАН, крупный пожар произошел в ночь на воскресенье в Воронежском психоневрологическом интернате. Ранее было известно о более 20 жертвах.