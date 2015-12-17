Песков озвучил ключевые темы речи Путина на большой пресс-конференции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что аккредитовано 1392 человека, передает ТСН со ссылкой на один из российских телеканалов.

"Я считаю, что, безусловно, она (международная тематика) будет широко представлена, тема международных дел — это и Сирия, это и Украина, и в целом мировые дела. Потому что год этот достаточно беспрецедентный с точки зрения международной активности. Год этот беспрецедентный с точки зрения вовлеченности России в международные дела, вовлеченности нашего президента в глобальные процессы. Но, конечно, мы не должны забывать и про нашу страну, про нашу географию", - сказал Песков.

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"Международные дела — это сейчас приоритетная тема. И я думаю, что мы на пресс-конференции услышим много достаточно серьезных вопросов на этот счет", - добавил он.

Напомним, Путин дает большую пресс-конференцию 17 декабря. Оккупационные власти Крыма организуют коллективный просмотр пресс-конференции президента РФ Владимира Путина во всех регионах полуострова.