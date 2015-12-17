Глава Пентагона Картер использовал личную почту в служебных целях - СМИ

Об этом заявили источники в Белом доме, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на газету The New York.

По данным издания, Картер пользовался личной почтой для работы в первые месяцы пребывания на посту главы Пентагона, но не известно, как долго. Газета пишет, что в администрации США узнали об этом в мае.

Читайте такжеМинистр обороны США незапланированно прибыл в Ирак

По словам официального представителя министра обороны Питера Кука, Картер признал, что был неправ, используя для работы личную почту.

Ранее УНИАН сообщал, что Госдепартамент США опубликовал свыше пяти тысяч страниц электронной переписки кандидата в президенты страны от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Когда Клинтон занимала пост государственного секретаря, использовала частный сервер для служебной переписки, за что была раскритикована.