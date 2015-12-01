Опубликовано свыше пяти тысяч страниц переписки Хиллари Клинтон - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Washington Times.

Когда Клинтон занимала должность государственного секретаря, использовала частный сервер для служебной переписки, за что была раскритикована. По словам оппонентов, секретные данные могли быть украдены хакерами, а Клинтон могла стереть компрометирующие письма, несмотря на то, что по закону США переписка чиновников должна быть сохранена.

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Примерно 325 сообщений из последних опубликованных страниц переписки американские власти отнесли к секретной информации. В основном речь идет о переписке с сотрудниками госдепа, также есть небольшая часть писем с экс-премьером Великобритании Тони Блэром.

Издание отмечает, что секретной информацией считается любая переписка с высокопоставленными чиновниками других стран.

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