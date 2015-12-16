Министр обороны США незапланированно прибыл в Ирак

Целью переговоров является активизация борьбы с "Исламским государством", сообщает ZN.UA со ссылкой на агентство Reuters.

Картер ранее говорил, что будет говорить с командирами, чтобы "получить последние сведения о ситуации на поле боя, а также сейчас очень важно их видение способов ведения боя, с помощью которых США смогут продолжить борьбу и ускорить военную кампанию, чтобы победить ИГ".

Читайте такжеПентагон заявил о дальнейшем наращивании интенсивности операций против ИГИЛ

Поездка Картера, как отмечает агентство, состоялась в то время, как США переходят к новому этапу своей военной кампанию против ИГ.

В этом месяце, Соединенные Штаты объявили о планах по размещению американских военных групп в Ираке, чтобы проводить рейды против боевиков "Исламского государства" в соседней Сирии.

Ранее спикер Пентагона заявлял, что США готовы отправить инструкторов и боевые вертолеты в Ирак, если потребуется, для того, чтобы отбить у террористов ИГИЛ город Рамади.