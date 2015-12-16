Пуск Ираном баллистической ракеты назвали нарушением резолюции Совбеза ООН
Иран нарушил резолюцию Совета безопасности ООН, когда в октябре провел пуск баллистической ракеты.
Об этом заявляет комитет по санкциям, передает Reuters.
"На основе анализа и полученной информации комитет пришел к выводу, что запуск ракеты Emad является нарушением параграфа 9 резолюции 1929 Совета безопасности", - говорится в заявлении.
Комитет также в конфиденциальном докладе сообщил, что запуск ракеты выполнил поставленную перед ним задачу - показал, что она может доставлять ядерное оружие.
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По словам дипломатов, запуск ракеты технически не является нарушением договоренностей между Ираном и шестью странами-посредниками (Китай, США, Россия, Франция, Германия, Великобритания), но доклад ООН может поставить администрацию президента США Барака Обамы в неловкое положение.
В Белом доме не исключают, что против Ирана могут ввести новые санкции в связи с испытаниями ракеты.