Акции недовольства "Платоном" дали результаты: Путин снизил штрафы для дальнобойщиков в 90 раз
Президент России Владимир Путин подписал указ, резко снижающий размеры штрафов за неоплату проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам.
За первое подобное нарушение штраф составит пять тысяч рублей, за повторное - десять тысяч рублей, передает "Медуза".
Ранее размеры штрафов за неоплату проезда составляли 450 тысяч рублей за первое нарушение и миллион рублей за повторное.
Стоит отметить, что плата за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам была введена в РФ с 15 ноября 2015 года. До 29 февраля 2016 года включительно размер платы составит 1,53 рубля на один километр пути. С 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года включительно плата составит 3,06 рубля на километр. Сбор средств ведется через систему «Платон» (плата за тонны).
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Напомним, ввод оплаты за проезд грузовиков по трассам вызвал массовые акции протеста водителей-дальнобойщиков во многих регионах России. Участники акций выражали недовольство как самой идеей взимания платы, так и работой системы «Платон».
Очередная акция протеста, как предполагается, пройдет в Подмосковье, где собрались десятки водителей-дальнобойщиков. Дата акции и формат ее проведения пока не определены.