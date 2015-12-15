Акции недовольства "Платоном" дали результаты: Путин снизил штрафы для дальнобойщиков в 90 раз

За первое подобное нарушение штраф составит пять тысяч рублей, за повторное - десять тысяч рублей, передает "Медуза".

Ранее размеры штрафов за неоплату проезда составляли 450 тысяч рублей за первое нарушение и миллион рублей за повторное.

Стоит отметить, что плата за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам была введена в РФ с 15 ноября 2015 года. До 29 февраля 2016 года включительно размер платы составит 1,53 рубля на один километр пути. С 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года включительно плата составит 3,06 рубля на километр. Сбор средств ведется через систему «Платон» (плата за тонны).

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Напомним, ввод оплаты за проезд грузовиков по трассам вызвал массовые акции протеста водителей-дальнобойщиков во многих регионах России. Участники акций выражали недовольство как самой идеей взимания платы, так и работой системы «Платон».

Очередная акция протеста, как предполагается, пройдет в Подмосковье, где собрались десятки водителей-дальнобойщиков. Дата акции и формат ее проведения пока не определены.