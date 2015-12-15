Госдеп продлил рекомендации не посещать оккупированный Крым и Донбасс
07:29, 15 декабря 2015Мир
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Государственный департамент рекомендовал гражданам Соединенных Штатов воздержаться от поездок в оккупированные части Донбасса и Крым.
REUTERS
Об этом говорится в опубликованном заявлении.
"Ситуация в Украине непредсказуемая и может быстро меняться. Гражданам США в Украине стоит избегать большой толпы или быть готовыми не выходить на улицу в случае протестов или эскалации демонстраций", - говорится в сообщении.
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В Госдепартаменте напомнили также, что в Донбассе американцев могут похитить вооруженные боевики, а также предупредили - в Украину нельзя заехать со стороны России из оккупированных территорий Донбасса - только через законные пункты пропуска.
Государственный департамент США предостерегает американцев от поездок в Крым и на Донбасс
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