Госдеп продлил рекомендации не посещать оккупированный Крым и Донбасс

07:29, 15 декабря 2015
Мир
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Государственный департамент рекомендовал гражданам Соединенных Штатов воздержаться от поездок в оккупированные части Донбасса и Крым. 

REUTERS

Об этом говорится в опубликованном заявлении.

"Ситуация в Украине непредсказуемая и может быстро меняться. Гражданам США в Украине стоит избегать большой толпы или быть готовыми не выходить на улицу в случае протестов или эскалации демонстраций", - говорится  в сообщении. 

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В Госдепартаменте напомнили также, что в Донбассе американцев могут похитить вооруженные боевики, а также предупредили - в Украину нельзя заехать со стороны России из оккупированных территорий Донбасса - только через законные пункты пропуска.

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