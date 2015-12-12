В Женеве задержали потенциальных подрывников из Сирии
18:50, 12 декабря 2015Мир
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Двое выходцев из Сирии задержаны в Женеве по подозрению в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатки и токсичных газов.
REUTERS
Об этом сообщает прокуратура Швейцарии, передает Би-би-си. Обоих мужчин подозревают в нарушении того же антитеррористического закона, который запрещает деятельность группировок вроде "Исламского государства" и "Аль-Каиды".
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Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга заявила, что некое иностранное государство передало в Берн сообщение о "потенциальной ячейке "Исламского государства" в Женеве".
Согласно сообщениям швейцарских СМИ, полиция еще не знает настоящих имён задержанных, поскольку они назвали свои "боевые прозвища".
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