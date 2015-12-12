В Женеве задержали потенциальных подрывников из Сирии

Об этом сообщает прокуратура Швейцарии, передает Би-би-си. Обоих мужчин подозревают в нарушении того же антитеррористического закона, который запрещает деятельность группировок вроде "Исламского государства" и "Аль-Каиды".

Читайте такжеШвейцария получила информацию о наличии подпольный ячейки ИГ в странеВ Женеве всю неделю полиция и пограничный контроль работают в режиме повышенной готовности.

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга заявила, что некое иностранное государство передало в Берн сообщение о "потенциальной ячейке "Исламского государства" в Женеве".

Согласно сообщениям швейцарских СМИ, полиция еще не знает настоящих имён задержанных, поскольку они назвали свои "боевые прозвища".