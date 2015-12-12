Боевики ИГ захватили внесенный в список ЮНЕСКО город в Ливии
02:32, 12 декабря 2015Мир
959 0
Боевики террористической организации «Исламское государство» захватили ливийский город Сабрата, который является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
REUTERS
Как сообщает Лента.ру со ссылкой на i24 News, археологи опасаются, что террористы могут разрушить исторические памятники.
«Как и Пальмира, это греко-римский памятник, на который нацелилось ИГ», — заявил британский археолог профессор Дэвид Маттингли (David Mattingly).
Читайте такжеБоевики ИГ в Пальмире уничтожили Триумфальную арку возрастом около 2 тысяч лет
Как сообщал УНИАН, 8 декабря стало известно, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади перебрался из Турции в Ливию. Смена места пребывания понадобилась, чтобы избежать преследования со стороны разведки Ирака.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter