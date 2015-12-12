Боевики ИГ захватили внесенный в список ЮНЕСКО город в Ливии

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на i24 News, археологи опасаются, что террористы могут разрушить исторические памятники.

«Как и Пальмира, это греко-римский памятник, на который нацелилось ИГ», — заявил британский археолог профессор Дэвид Маттингли (David Mattingly).

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Как сообщал УНИАН, 8 декабря стало известно, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади перебрался из Турции в Ливию. Смена места пребывания понадобилась, чтобы избежать преследования со стороны разведки Ирака.