Террористы ИГИЛ захватили около 70% территории Сирии - Минобороны РФ

Об этом он сообщил на итоговой коллегии Минобороны России, передает «Газета.Ru».

«Расширяется зона влияния «Исламского государства». Боевиками захвачено около 70% территории Сирии и большинство районов Ирака», - сказал он.

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По его словам, численность террористов составляет более 60 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны РФ и руководители сирийской оппозиции создали координационные группы для совместного сотрудничества против террористов "Исламского государства" в Сирии.