Террористы ИГИЛ захватили около 70% территории Сирии - Минобороны РФ
14:42, 11 декабря 2015Мир
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Численность террористов в Сирии и Ираке составляет около 60 тыс. человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
REUTERS
Об этом он сообщил на итоговой коллегии Минобороны России, передает «Газета.Ru».
«Расширяется зона влияния «Исламского государства». Боевиками захвачено около 70% территории Сирии и большинство районов Ирака», - сказал он.
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По его словам, численность террористов составляет более 60 тыс. человек.
Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны РФ и руководители сирийской оппозиции создали координационные группы для совместного сотрудничества против террористов "Исламского государства" в Сирии.
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